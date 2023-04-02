أخوة وتعاون وشراكة.. الزيارات المتبادلة بين مصر والسعودية تشكل أمن المنطقة

جدة - نرمين السيد - وتطورت العلاقات الثنائية إلى تعاون اقتصادى وشراكة استراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى - المصرى والاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية، إن تلك العلاقات دعمت بأوجهها المختلفة بنيان الأمة العربية، من خلال وحدة المواقف وتقارب الرؤى إزاء القضايا المهمة على الساحتين العربية والدولية، ما يدعم أمن واستقرار المنطقة.

مصر والسعودية واحد

وعلى مدى الساعات الماضية، تصدر وسم "مصر _ والسعودية _ واحد " موقع التواصل الاجتماعى تويتر، احتفاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وكتبت حسابات لمواطنين سعوديين ومصريين، عبارات تبرز الأخوة التى تجمع البلدين والشعبين، مؤكدة أن الشائعات المغرضة لن تنالمن قوة وعمق هذه العلاقة التى تشكل أحد أسس العلاقات العربية العربية .

وكتب نشطاء آخرون على "تويتر" ، تحيا مصر والسعودية ..دائما البلدان إيد واحدة

وكتب حساب آخر :"إحنا إيد واحدة مهما حاولوا يفرقوا بينا هتفضل مصر والسعودية إيد واحدة".

العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية

فى سياق وصف تلك العلاقات أيضا، أشادت صحف سعودية، من بينها "عكاظ" بقوة العلاقات المصرية السعودية وأهميتها، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر والسعودية من ثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، ما يعزز من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسى المستمر بينهما، لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية فى مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الصحيفة، أن تلك العلاقات تشهد تطوراً ملحوظاً خصوصاً أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الإستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه القضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

السيسى فى قمة جدة

وقد سبق ذلك زيارة للرئيس السيسى فى يوليو من العام نفسه للمشاركة فى "قمة جدة للأمن والتنمية"، بمشاركة قادة العراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة الأمريكية.

وعقد الرئيس خلال تلك الزيارة أيضا عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك مزيد من التنسيق للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

14 اتفاقية باستثمارات واعدة

استبق الزيارتين زيارة قام بها ولى العهد السعودى لمصر، فى يونيو 2022 ، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فضلًا عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم خلالها توقيع 14اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال، وصدر بيان مشترك فى ختام الزيارة، حيث أكد الجانبان على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعى إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما.

مكافحة الإرهاب والتسويات السياسية

وفى مارس من العام الماضى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة للرياض وخلالها أكدت قيادات البلدين ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، وأشاد الملك سلمان بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية، كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة.

وفى يونيو من عام 2021 ، قام محمد بن سلمان ولى العهد السعودى بزيارة لمصر، وكان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

القمة العربية الطارئة بالسعودية

فى مايو عام 2019 قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة للسعودية للمشاركة فى القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

فى نوفمبر من عام 2018 قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولى عهد المملكة العربية السعودية بزيارة لمصر، واتفق على تعظيم التعاون والتنسيق المصرى السعودى كدعامة أساسية لحماية الأمن القومى العربى.

فى أبريل من العام نفسه قام الرئيس السيسى بزيارة للسعودية للمشاركة فى أعمال القمة العربية الـ 29 و ألقى الرئيس كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية، أكد فيها أن الأمن القومى العربى يواجه تحديات غير مسبوقة.

زيارة ولى العهد السعودى لمصر

فى مارس من العام نفسه قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة لمصر، وجرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وفى مايو عام 2017 قام الرئيس السيسى بزيارة للسعودية للمشاركة فى أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، ألقى الرئيس كلمة فى أعمال القمة، أكد فيها أن خطر الإرهاب يمثل تهديدًا جسيمًا لشعوب العالم أجمع.

فى أبريل من العام نفسه قام الرئيس السيسى بزيارة للسعودية، بحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربى للوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات التى تواجه الأمة العربية، وفى مارس التقى الملك سلمان مع الرئيس السيسى على هامش أعمال القمة المنعقدة فى منطقة البحر الميت جنوب الأردن، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية

فى أبريل عام 2016 قام العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيارة لمصر، حظى باستقبال حافل، عكس أهمية الزيارة بالنسبة إلى مصر، ومنحت جامعة القاهرة شهادة الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين، وفى أبريل أيضا.

وخلال الزيارة منح الرئيس السيسى جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز "قلادة النيل" التى تعد أرفع وسام مصرى؛ وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية والمواقف النبيلة التى اتخذها جلالة الملك إزاء مصر.

السيسى وبن سلمان يناقشا رعد الشمال

فى أكتوبر عام 2016عقد خادم الحرمين الشريفين اجتماعًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك على هامش المناورة الختامية لتمرين "رعد الشمال" التى أقيمت بـ"حفر الباطن".

وفى نوفمبر 2015 استقبل خادم الحرمين الشريفين الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وتم الاتفاق على تفعيل "إعلان القاهرة"، وتضمن ستة بنود تتعلق بالتعاون العسكرى والاقتصادى والاستثمارى والطاقة والإعلام والثقافة.

فى مايو 2015قام الرئيس السيسى بزيارة للسعودية، وعقد جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأكدا الجانبان أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر، وتهديد حركة الملاحة الدولية.

مباحثات رسمية

فى مارس من العام نفسه، وعقب تولى الملك سلمان مقاليد الحكم، عقد مع الرئيس السيسى جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائى لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر.

فى فبراير 2015 قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة للمملكة العربية السعودية، التقى خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية.

وفى يناير من العام نفسه قام الرئيس عبدالفتاح السيسى على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة للسعودية لتقديم واجب العزاء فى وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

فى أكتوبر من عام 2014 قام الرئيس السيسى بزيارة السعودية، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وعُقدت بينهما جلسة مباحثات تناولت مجمل القضايا الإسلامية والعربية والدولية.

لم الشمل

فى يونيو من العام نفسه استقبل الرئيس السيسى العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فى زيارة رسمية إلى مصر، وجرت جلسة المباحثات داخل الطائرة الملكية المقلة للعاهل السعودى، وفى ديسمبر استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الديوان الملكى السعودى والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبدالعزيز التويجرى المبعوث الخاص للعاهل السعودى خلال زيارته لمصر؛ لبحث سبل تفعيل مبادرة المصالحة العربية للم الشمل التى طرحها الملك عبد الله بن عبدالعزيز خلال مؤتمر عُقد بالرياض.

فى يونيو من عام 2014، قام الأمير سلمان بن عبدالعزيز بزيارة إلى مصر لحضور حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى.