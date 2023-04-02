روسيا: إسقاط 11 مسيرة أوكرانية ومقتل 210 من المرتزقة الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط 11 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط 11 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى مقتل 210 من الجنود والمرتزقة الأوكرانيين فى دونيتسك.

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