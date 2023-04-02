العالم اليوم - رئاسة روسيا لمجلس الأمن تثير الغضب بين الدول الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 03:22 مساءً - صرح مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأحد، بأن الاتحاد "سيتصدّى لأي انتهاك" من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.

"كذبة أبريل" كتب بوريل في تغريدة على تويتر: "تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي يستحق أن يكون كذبة أبريل".

"على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن، تواصل روسيا انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة". وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي يوم السبت لمدة شهر أبريل بأكمله، وأعلنت موسكو أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيترأس وفدها. زيلينيسكي: إخفاق للمؤسسات من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عن أسفه قائلاً:

"من الصعب تخيّل شيء يُثبت (في شكلٍ أوضح) الإخفاق الكامل لمؤسسات كهذه".

دعا إلى إلى "إصلاح المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي".

شدد الرئيس الأوكراني على أن هذا "الإصلاح الذي من الواضح أنه طال انتظاره يشمل منع دولة إرهابية (...) من تدمير العالم. يجب أن يخسر الإرهابيون، ويجب أن يُحَمّلوا مسؤولية الإرهاب وألا يتولوا الرئاسة في أي مكان". أول اجتماع يُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في ظل الرئاسة الروسية صباح الاثنين، لكنه لن يشمل سوى مناقشات مغلقة معتادة بشأن برنامج العمل لهذا الشهر.

يلي الاجتماع كالعادة مؤتمر صحافي للرئيس الجديد لهذه الهيئة، السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا.

يذكر أن آخر مرة تولت فيها موسكو الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في فبراير 2022 حينما بدأت قواتها العمليات العسكرية في أوكرانيا.

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