العالم اليوم - في كييف.. أكبر تجمع للجالية المسلمة في حفل إفطار رمضاني

انتم الان تتابعون خبر في كييف.. أكبر تجمع للجالية المسلمة في حفل إفطار رمضاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 03:22 مساءً - رغم صعوبة التجمعات في أوكرانيا بسبب أوضاع الحرب، لكن الجالية المسلمة حضرت بكثافة خلال إفطار رمضاني بمسجد الرحمة في محاولة لجمع شملهم، وفقا للشيخ أحمد تميم، المفتي العام لمسلمي أوكرانيا.

ويتحدث مفتي أوكرانيا لموقع "دوت الخليج" قائلا: "نحرص في رمضان على إقامة عدد من النشاطات ‏الخاصة بالشهر الفضيل، من أبرزها إقامة حفل إفطار وموائد للمسلمين من مختلف الجنسيات ‏والأعراق داخل مسجد الرحمة وعدد من المصليات المحيطة، وهذا العام رغبنا في تكرار التجربة رغم ‏الأوضاع الصعبة في البلاد".‏

ويضيف تميم: "أرسلنا مئات الدعوات إلى المسلمين المتواجدين في كييف والمدن ‏القريبة، كما حضر الإفطار عدد من الدبلوماسيين من بينهم سفراء مصر وفلسطين والعراق وليبيا ‏وباكستان فضلا عن ممثلين عن الجاليات المسلمة وقيادات في الحكومة الأوكرانية والهيئات الأكاديمية".‏

ويتابع مفتي أوكرانيا: "شارك فريق من المتطوعين في إعداد الطعام وتوزيعه خلال حفل الإفطار، نحن ‏نفتح أبوابنا لمن يرغب في المشاركة من أبناء الجالية الإسلامية في أوكرانيا، هي فرصة جيدة للتعاون بين ‏الجميع في ظل تناقص أعداد المقيمين من المسلمين بعد اندلاع الحرب".‏

ويوضح اهتمام الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا بتوفير وجبات ومواد ‏غذائية وإرسالها إلى عدد من المسلمين في بيوتهم من الذين لم ينجحوا في الوصول إلى مسجد الرحمة بسبب ‏حدوث ظرف طارئ أو عدم قدرتهم على الخروج أو كانوا من المحتاجين وكبار السن.‏

ويردف تميم: "نستكمل خلال شهر رمضان الكريم رسالتنا ‏في نشر علم الدين وتوضيح مفاهيم الإسلام الصحيح كما نحذرهم من الحركات المتطرفة وأفكارها ‏الهدامة".‏

ويسترسل: "بعد الإفطار، ننخرط في الدروس الدينية وإقامة صلاة ‏التراويح في مسجد العاصمة الأوكرانية بجانب تلقي استفسارات الحضور الدينية، وكانت الأسئلة تدور حول ‏مسائل متعلقة بالصيام وأحكامه وكيفية التمكن من علوم الدين بصورة صحيحة".‏

ليلة سعيدة

ويؤكد علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، الذي حضر حفل الإفطار المقام بمدينة كييف، أنه ‏قضى ليلة سعيدة وسط رفاقه، موضحا لموقع "دوت الخليج" أن تلك التجربة فرصة جيدة لتخفيف ‏الضغوط على الجميع والتقاط الأنفاس بعيدا عن أخبار الحرب المنتشرة حولهم.‏

ويذكر فاروق: "حفل الإفطار كان غنيا بالتفاصيل التي تنشر الأجواء الإيجابية ‏حيث فوجئنا بترديد الأناشيد الدينية الخاصة بالاحتفال بشهر رمضان الكريم، ودارت مناقشات ودية ‏وممتعة بين الحضور فضلا عن الاستماع إلى الكلمة الطيبة التي ألقاها المفتي العام لمسلمي أوكرانيا".‏

ويضيف: "بعد مرور عام على الحرب صارت التجمعات قليلة للغاية، ‏لذلك نرى في شهر رمضان وحفل إفطار الجالية الإسلامية مساحة لرؤية الأصدقاء واستعادة المشاعر ‏العائلية التي نفتقدها نتيجة سفر ذوينا خارج أوكرانيا بعد اشتداد المعارك".‏

ويختتم رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا كلمته لموقع "دوت الخليج" قائلا: "سنحاول التجمع قدر ‏الإمكان خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، سنعمل على تنظيم حفل إفطار قريبا كما اعتدنا في ‏السنوات الماضية، تناول الطعام والصلاة معا لهما مفعول السحر في الغربة".‏