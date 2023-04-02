رئيس الوزراء الصيني يستقبل وزير الخارجية الياباني في بكين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 02:23 مساءً - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أجرى محادثات مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في بكين، اليوم الأحد.

وحث تشيانغ اليابان على تعزيز الحوار والتعاون مع بلاده والمساعدة في إدارة الخلافات بينهما.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إنه طالب الصين بالإفراج عن مواطن ياباني محتجز لديها، وذلك خلال اجتماع مع نظيره الصيني تشين قانغ.

والتقى هاياشي مع تشين خلال زيارة يجريها لبكين، وهي الأولى لوزير خارجية ياباني منذ أكثر من 3 سنوات، في وقت يسعى فيه البلدان إلى إيجاد أرضية مشتركة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من إعلان المتحدث باسم شركة أستيلاس فارما، ومقرها اليابان، عن احتجاز أحد موظفيها في الصين لأسباب غير معروفة.