السيول تغرق سيدنى بسبب الأمطار الغزيرة.. والسلطات الأسترالية تحذر

وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد تلقت سلطات الطوارئ 50 اتصالاً من سكان فى سيدنى لطلب المساعدة فى حماية الممتلكات، حيث تركزت أغلب الطلبات حول المساعدة فى وضع أكياس الرمال وسد الثقوب فى أسطح المنازل.
وكانت سيدنى قد شهدت أكبر معدل لهطول الأمطار منذ 164 عاما فى 2022، بعد تعرض منطقة الساحل الشرقى لأستراليا لظاهرة "لا نينا"، المناخية للعام الثالث على التوالى، التى صاحبتها أمطارا غزيرة.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم خدمة الطوارئ فى ولاية نيو ساوث ويلز، إن شخصين جرى إنقاذهما من سيارات حاصرتها مياه الفيضانات فى ضواحى سيدنى، ناصحًا السكان بـ "ألا تقودوا السيارات أو تركبوها عبر مياه السيول".
كما تلقت السلطات فى خارج سيدنى 27 طلبًا للمساعدة فى منطقة الساحل الأوسط الواقعة على بعد نحو 87 كيلومترًا شمال المدينة.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأسترالية تحذيرًا من عاصفة رعدية شديدة قد تتعرض لها مناطق فى سيدنى، اليوم الأحد، وتوقعت هطول أمطار غزيرة وسيول محتملة، وحذرت من أن المدينة ستشهد مزيدًا من الأمطار هذا الأسبوع.
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