العالم اليوم - إيران تعلن إبعاد طائرة تجسس أميركية انتهكت مجالها

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 02:16 مساءً - أعلنت إيران، يوم الأحد، أنها أبعدت طائرة تجسس أميركية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي بالقرب من خليج عمان

وأوردت البحرية الإيرانية في بيان: "طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز EP-3E دخلت الحدود المائية لإيران اليوم (الأحد)". وأضافت: "قواتنا البحرية وجهت تحذيرا لمنع طائرة التجسس الأميركية من دخول المجال الجوي للبلاد"، قبل أن تبتعد إلى خليج عمان.

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