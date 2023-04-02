العالم اليوم - ارتفاع معدلات السمنة في صفوف الجيش الأميركي.. ما السبب؟

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع معدلات السمنة في صفوف الجيش الأميركي.. ما السبب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 02:16 مساءً - ارتفعت معدلات السمنة في صفوف الجيش الأميركي خلال جائحة كوفيد-19، حسب ما أظهرته أبحاث حديثة.

وكشف نتائج الأبحاث أن ما يقرب من 10 آلاف جندي في الخدمة الفعلية أصيبوا بالسمنة بين فبراير 2019 ويونيو 2021.

ويعود سبب تزايد هذه المعدلات إلى تقييد نوبات الخدمة وممارسة التدريبات الرياضية المعتادة.

كما شوهدت زيادات السمنة في عناصر البحرية الأميركية ومشاة البحرية، مما جدد المخاوف بشأن لياقة القوات القتالية الأميركية.

وفي السياق، يقول خبراء إن الحلول هي نفسها بالنسبة للمدنيين، وأهمها تحديد السمنة كمرض مزمن وتقديم علاجات مستهدفة تشمل النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية الجديدة.