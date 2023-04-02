سلطات زابوريجيا: جرحى جراء استهداف صاروخى أوكرانى لمدينة مليتوبول

جدة - نرمين السيد - ودوت صافرات الإنذار فى عدة مناطق بشمال وشرق أوكرانيا، فى وقت متأخر من ليل أمس السبت، لتحذير الأوكرانيين من غارات جوية روسية.

وقالت بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمى الأوكرانية، إن صافرات الإنذار دوت فى المناطق التى لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكرانى فى زابوريجيا ومنطقة خيرسون ومقاطعة دونيتسك.