اندلاع حريق فى منجم بجنوب روسيا وإخلاء أكثر من 200 عامل

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق فى منجم بجنوب روسيا، اليوم الأحد، ما أدى إلى إخلاء أكثر من 200 عامل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - اندلع حريق فى منجم بجنوب روسيا، اليوم الأحد، ما أدى إلى إخلاء أكثر من 200 عامل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وكانت سلطات خيرسون أعلنت فى وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على "خلية إرهابية أوكرانية" خططت لهجمات فى الأماكن العامة فى نوفايا كاخوفكا.

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