روسيا: القبض على خلية أوكرانية خططت لهجمات فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - قال فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، إن وكالات إنفاذ القانون فى المنطقة القت القبض على "خلية إرهابية أوكرانية" خططت لهجمات فى الأماكن العامة فى نوفايا كاخوفكا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "تاس" الروسية.





وكتب سالدو، عبر قناته على "تيليجرام": "أسفرت إجراءات التحقيق اليوم عن كشف خلية إرهابية أوكرانية خططت لهجمات فى الأماكن العامة فى نوفايا كاخوفكا، وتم اكتشاف مخابئ تحتوى على كميات كبيرة من المتفجرات، وضبط المتفجرات وتدميرها".

كما أشار القائم بأعمال حاكم خيرسون، إلى أن الهجمات الإرهابية التى كان مقررًا تنفيذها، استهدفت قتل مدنيين من أجل تشويه سمعة النظام الروسى، دون الإشارة إلى أى تفاصيل أخرى.

وكانت إدارة منطقة مدينة نوفايا كاخافكا أبلغت المراسلين يوم السبت الماضى، بأنه تم العثور على جسم يشبه عبوة ناسفة بالقرب من روضة أطفال محلية، وفقا لقنوات إقليمية على تيليجرام، موضحين أن الجسم عبارة عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، تعادل 1.5 كجم من "مادة TNT"، موضحة أنهم نجحوا فى نقل العبوة بعيدًا وتدميرها.