بوريل: الاتحاد الأوروبى سيتصدى لأى انتهاك خلال تولى روسيا رئاسة مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن دول الاتحاد ستتصدى لأى انتهاك خلال تولى روسيا رئاسة مجلس الأمن، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان دميترى بوليانسكى، نائب المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، أكد أن بلاده ستعمل كوسيط نزيه فى أثناء رئاستها مجلس الأمن الدولى، مشددًا على أن محاولات استفزاز موسكو محكوم عليها بالفشل، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "تاس" الروسية.

وكتب بوليانسكى، عبر قناته على "تليجرام": "كل من يكرهوننا وخصومنا، الذين كان هذا المنظور بالنسبة لهم مثل عظم فى الحلق قد خجلوا"، لافتًا إلى أن "قواعد القانون الدولى والإجراءات، التى تم تطويرها على مدى عقود، هى فى الواقع سارية المفعول فى الأمم المتحدة، بدلاً عن النظام القائم على القواعد، والذى يسعى الغرب الجماعى إلى استبدال القانون الدولى به".

وتابع الدبلوماسى الروسى: "بصفتنا رئيسًا، سنعمل كوسيط نزيه، تمامًا كما فعلنا فى فبراير 2022، عندما تزامنت رئاستنا مع بداية العملية الخاصة، أى محاولات استفزازنا محكوم عليها بالفشل مقدما، على عكس شركائنا الغربيين السابقين، نلعب بشكل عادل على الساحة الدولية ولا نشجع الكيل بمكيالين".