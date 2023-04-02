صافرات الإنذار تدوى فى مناطق شمال وشرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دوت صافرات الإنذار فى عدة مناطق بشمال وشرق أوكرانيا، فى وقت متأخر من ليل أمس السبت، لتحذير الأوكرانيين من غارات جوية روسية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "سبوتنبك" الروسية.





وقالت بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمى الأوكرانية، إن صافرات الإنذار دوت فى المناطق التى لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكرانى فى زابوريجيا ومنطقة خيرسون ومقاطعة دونيتسك. يذكر أن روسيا تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس السبت، ما أثار غضب أوكرانيا، إذ وصف رئيسها فولوديمير زيلينسكى الأمر بأنه "سخيف وتدميرى".

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