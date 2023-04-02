جدة - نرمين السيد - أكد دميترى بوليانسكى، نائب المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده ستعمل كوسيط نزيه فى أثناء رئاستها مجلس الأمن الدولى، مشددًا على أن محاولات استفزاز موسكو محكوم عليها بالفشل، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "تاس" الروسية.





وكتب بوليانسكى، عبر قناته على "تليجرام"، قائلاً إن "كل من يكرهوننا وخصومنا، الذين كان هذا المنظور بالنسبة لهم مثل عظم فى الحلق قد خجلوا"، لافتًا إلى أن "قواعد القانون الدولى والإجراءات، التى تم تطويرها على مدى عقود، هى فى الواقع سارية المفعول فى الأمم المتحدة، بدلاً عن النظام القائم على القواعد، والذى يسعى الغرب الجماعى إلى استبدال القانون الدولى به". وتابع الدبلوماسى الروسى: "بصفتنا رئيسًا، سنعمل كوسيط نزيه، تمامًا كما فعلنا فى فبراير 2022، عندما تزامنت رئاستنا مع بداية العملية الخاصة، أى محاولات استفزازنا محكوم عليها بالفشل مقدما، على عكس شركائنا الغربيين السابقين، نلعب بشكل عادل على الساحة الدولية ولا نشجع الكيل بمكيالين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوليانسكى: روسيا تتصرف كوسيط نزيه خلال رئاسة مجلس الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.