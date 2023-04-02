العالم اليوم - الهند تمدد القيود المفروضة على صادرات البنزين والديزل

انتم الان تتابعون خبر الهند تمدد القيود المفروضة على صادرات البنزين والديزل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 11:24 صباحاً - أعلنت الحكومة الهندية تمديد القيود المفروضة على صادرات الديزل والبنزين في ظل سعيها لضمان توافر الوقود بالسوق المحلية.

ويأتي التمديد بعد انتهاء أجل العمل بالقيود يوم الجمعة مع انتهاء السنة المالية.

وقد يثني التمديد بعض مصافي التكرير الهندية وخاصة تلك التابعة لشركات خاصة عن شراء الوقود الروسي لإعادة تصديره لدول أخرى منها دول أوروبية توقفت عن شراء المنتجات المكررة من روسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا.

وبعد عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، باتت الهند تشغل موقعا هاما في شبكة إمدادات النفط في العالم باستيرادها النفط الرخيص الثمن من موسكو لتكريره وإعادة تصديره للغرب.

قاومت نيودلهي الضغوط الغربية الرامية إلى تجفيف مصادر عائدات موسكو وعمدت في المقابل إلى تعزيز روابطها التجارية مع الدولة الحليفة، ما مكنها من تحقيق مدخرات كبيرة ساعدت في إبقاء التضخم فيها تحت السيطرة.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة بين مستهلكي النفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وهي تستورد 85 بالمئة من حاجاتها. وبعدما كان مزودوها التقليديون في الشرق الأوسط، باتت روسيا تتصدرهم اليوم، فيما أصبحت الصين والهند أكبر مستوردين من موسكو.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استوردت الهند في مارس كمية قياسية من النفط الروسي بلغت 1.62 مليون برميل في اليوم تمثل 40 بالمئة من وارداتها، بالمقارنة مع 70 ألف برميل في اليوم قبل الحرب كانت تمثل 1 بالمئة من وارداتها.

وأعلنت مجموعة روسنفت العملاقة الروسية الأربعاء عن اتفاق يهدف إلى تحقيق "زيادة هائلة" في إمداداتها لـ"مؤسسة النفط الهندية" العامة، إثر زيارة لرئيس مجلس إدارة المجموعة الروسية إيغور سيتشين للهند.