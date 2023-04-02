العالم اليوم - بعد الهزيمة النكراء.. هجوم إعلامي على ليفربول

انتم الان تتابعون خبر بعد الهزيمة النكراء.. هجوم إعلامي على ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 11:24 صباحاً - نشت الصحف البريطانية هجوما على فريق ليفربول الذي مني بخسارة ثقيلة أمام مضيفه مانشستر سيتي (4-1)، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وقالت الصحف البريطانية إن 5 من لاعبي ليفربول كانوا عاديين ومتعبين أثناء المباراة.

تلغراف: لفتت صحيفة "تلغراف" إلى أن هناك 10 لاعبين في صفوف ليفربول كانوا في المباراة التي سحقوا فيها مانشستر يونايتد (7- صفر) في مارس الماضي يلعبون خلال مواجهة مانستشر سيتي، السبت، الأول من أبريل.

وأضافت أن هؤلاء بدوا في غالب الأحيان تائهين أمام السيتيزنز.

وقالت إن المدرب يورغون كلوب قال لاحقا إن اثنين من لاعبي خط الوسط وهما جوردان هندرسون وفابينيو والمهاجم كودي جاكبو وحارس المرمى أليسون كانوا فقط قريبا من المستوى المطلوب.

ديلي ميل: اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لاعبي ليفربول استنفدوا الكثير من طاقهم، التي برزت في الموسم الماضي عندما خسروا لقب الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وقالت إن الجهود الجبارة التي بذلها "الريدز" الموسم الماضي في منافسة السيتي استنزفت طاقة الفريق القتالية هذا الموسم.

الغارديان: قالت صحيفة "الغارديان" إن بداية ليفربول كانت جيدة بهدف صلاح الذي وصفته بالرائع قبل أن ينقلب الأمر عليه.

وقالت إن لاعبي السيتي نفذوا خطة المدرب جوسيب غوارديولا، بحذافيرها، ويتعجب المرء كيف استطعوا أن يتغلبوا على ليفربول، فالأهداف كانت سهلة للغاية.

واعتبرت أنه كان يفترض أن يكون أداء ليفربول أفضل مما كان.

وافتتح المصري، محمد صلاح، التسجيل للضيوف إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 17 بعد مجهود من دييغو جوتا، لكن مانشستر سيتي قلب تأخره، محرزا 4 أهداف:

خوليان يتعادل: بعد 10 دقائق أدرك خوليان ألفاريز التعادل لأصحاب الأرض بعد تمريرة من الدولي الإنجليزي جاك غريليش.

دي بروين يتقدم: عقب نهاية الاستراحة بدقيقة واحدة أرسل الجزائري رياض محرز تمريرة عرضية من الناحية اليمنى سجل منها كيفن دي بروين هدف التقدم لسيتي.

الثالث والرابع من غندوغان وغريليش: بعدها بسبع دقائق جعل إيلكاي غندوغان النتيجة 3-1 لحامل لقب الدوري بعدما تابع تسديدة ردت من المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد،

قبل أن يختتم غريليش الرباعية عندما أرسل تمريرة إلى دي بروين في الناحية اليسرى ليعيدها له ليرسل تسديدة أرضية زاحفة في مرمى البرازيلي أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 74.

رفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يلتقي في وقت لاحق مع ليدز يونايتد.

في المقابل، ظل ليفربول عند المرتبة الثامنة في الترتيب برصيد 42 نقطة، أي بفارق 30 نقطة عن المتصدر أرسنال.