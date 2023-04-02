العالم اليوم - مصر.. شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 22% سنويا

انتم الان تتابعون خبر مصر.. شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 22% سنويا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 11:24 صباحاً - أعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأحد، عن إصدرا شهادتي ادخار لأجل ثلاث سنوات بعائد 22 و19 بالمئة.

يأتي إصدار البنكين لشهادات الادخار الجديدة بعد أيام قليلة من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، وذلك من أجل كبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات.

وبحسب ما أعلنه البنكان، فإن الشهادة الأولى بعائد ثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19 بالمئة؜ سنويا، ويصرف العائد شهريا.

أما الشهادة الثانية؛ بعائد "متناقص" لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22 بالمئة؜ لأول سنة، و18 بالمئة؜ للسنة الثانية، و16 بالمئة؜ للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وقال البنكان إن "الشهادتين تعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم".

وتشهد مصر موجة تضخم مرتفعة للغاية مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء وانخفاض الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته بعد تعويمه 3 مرات في نحو عام.

وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في فبراير الماضي 31.9 بالمئة وهو أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الخضروات والفاكهة- إلى 40.26 بالمئة عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

وخلال العام 2022 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 أساس. كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي 4 نقاط مئوية إلى 18 بالمئة في سبتمبر 2022.