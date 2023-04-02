ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية فى الإكوادور إلى 27 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة الكوارث فى الإكوادور ـ اليوم الأحد ـ أن قسما من سفح جبل انهار من جراء الأمطار الغزيرة على المنطقة التى تقع جنوب العاصمة كيتو ما أدى إلى تضرر مئات المنازل.

وكانت الحكومة فى الإكوادور قد أقامت ثلاثة مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية التى شملت منطقة تزيد على 24 هكتارا، وأمرت بإخلاء نحو 600 منزل فيها أو بالقرب منها.