بابا الفاتيكان يترأس قداس أحد الشعانين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 09:29 صباحاً - يترأس بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأحد، قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح، وذلك عقب خروجه من المستشفى حيث كان يعالج من التهاب بالشعب الهوائية.

وغادر البابا فرنسيس، البالغ من العمر 86 عاما، مستشفى جيميلي في روما، أمس السبت، بعد أن قضى فيه ثلاث ليال، وبدا في حال ومزاج جيدين.

وقال مبتسما للصحافيين والمؤمنين المحتشدين حول المستشفى والذين سألوه عن حاله “ما زلت على قيد الحياة”.

ومنذ سنوات عدة يعاني البابا من مشاكل صحية متزايدة، بينها آلام في الركبة تجبره على استخدام كرسي متحرك وعصا.

وفي قداسي الشعانين وعيد الفصح، يتوقع أن يبقى البابا جالسا بينما يتولى أحد الكرادلة رتب الاحتفالات الدينية عند المذبح.

وأوضح الكرسي الرسولي أن هذا الإجراء اتخذ قبل إدخال البابا الأرجنتيني إلى المستشفى، ذلك أنه لم يعد قادرا على الوقوف فترات طويلة.

وهذه ثاني مرة يدخل فيها المستشفى منذ 2021 عندما خضع لجراحة بالقولون في جيميلي أيضا.