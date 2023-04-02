إصابة 9 فى انفجار بمصفاة نفط غرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية "برتامينا"، اليوم الأحد، إصابة 9 أشخاص جراء انفجار فى مصفاة مملوكة لوحدة تابعة لها فى غرب البلاد، وهو الحادث الذى يأتى بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا فى حريقين آخرين خلال الشهر الماضى، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، قالت شركة "بى.تى كيلانج برتامينا إنترناسيونال"، فى بيان لها، إن الانفجار وقع فى وقت متأخر من أمس السبت، وتسبب فى إصابات "طفيفة" من شظايا زجاج، وألحق أضرارًا بعدة منازل فى مدينة دوماى بجزيرة سومطرة، لافتة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة سبب الانفجار.

وأشارت الوكالة إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا فى حريق يوم 3 مارس الماضى، بمحطة وقود بلومبانج التابعة لبرتامينا فى جاكرتا، وهى واحدة من أقدم وأكبر المحطات فى البلاد، إضافة إلى مقتل 3 آخرين فى حريق يوم 26 مارس، فى ناقلة تحمل نفطا من برتامينا إلى جزيرتى بالى ولومبوك.

وقال المتحدث باسم "بى.تى كيلانج برتامينا إنترناسيونال"، إن الشركة اعتذرت عن حادث السبت، مضيفًا أن "عملية تعافى" جارية بعد إخماد الحريق، وأشار إلى أن عدة وحدات تضررت وتوقفت بسبب الانفجار والحريق، لكن باقى الوحدات تعمل كالمعتاد.

ولم يكشف المتحدث عن تأثير الحريق على الإنتاج أو الإمدادات، بينما أكدت الشركة أن مخزون البلاد من الوقود "آمن".