وبحسب الوكالة، قالت شركة "بى.تى كيلانج برتامينا إنترناسيونال"، فى بيان لها، إن الانفجار وقع فى وقت متأخر من أمس السبت، وتسبب فى إصابات "طفيفة" من شظايا زجاج، وألحق أضرارًا بعدة منازل فى مدينة دوماى بجزيرة سومطرة، لافتة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة سبب الانفجار.
وأشارت الوكالة إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا فى حريق يوم 3 مارس الماضى، بمحطة وقود بلومبانج التابعة لبرتامينا فى جاكرتا، وهى واحدة من أقدم وأكبر المحطات فى البلاد، إضافة إلى مقتل 3 آخرين فى حريق يوم 26 مارس، فى ناقلة تحمل نفطا من برتامينا إلى جزيرتى بالى ولومبوك.
وقال المتحدث باسم "بى.تى كيلانج برتامينا إنترناسيونال"، إن الشركة اعتذرت عن حادث السبت، مضيفًا أن "عملية تعافى" جارية بعد إخماد الحريق، وأشار إلى أن عدة وحدات تضررت وتوقفت بسبب الانفجار والحريق، لكن باقى الوحدات تعمل كالمعتاد.
ولم يكشف المتحدث عن تأثير الحريق على الإنتاج أو الإمدادات، بينما أكدت الشركة أن مخزون البلاد من الوقود "آمن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 9 فى انفجار بمصفاة نفط غرب إندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.