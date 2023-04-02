أعاصير تتسبب فى مقتل 21 شخصا بالولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - ودمرت الأعاصير فى ثمانى ولايات على الأقل المنازل والشركات وأقلعت الأشجار وألحقت الخراب بالأحياء عبر مساحة واسعة من البلاد -بحسب ما نقلته وكالة أنباء اسوشيتد بريس الأمريكية اليوم السبت. ومن بين القتلى سبعة فى مقاطعة واحدة فى تينيسى وأربعة فى بلدة وين الصغيرة فى أركنساس وثلاثة فى سوليفان بولاية إنديانا وأربعة فى إلينوي. وتم الإبلاغ عن وفيات أخرى من العواصف التى ضربت ليلة الجمعة حتى يوم السبت فى ألاباما وميسيسيبي، إلى جانب حالة وفاة أخرى بالقرب من ليتل روك، أركنساس، حيث قال مسؤولو المدينة إن أكثر من 2600 مبنى كانت فى طريق إعصار.

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