العالم اليوم - هكذا ستدر "صورة المحاكمة" الملايين على ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 08:20 صباحاً - يعتقد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن الصورة الجنائية التي ستلتقط له في جلسة المحكمة المرتقبة، الثلاثاء المقبل، ستكون الأكثر شهرة في العالم، وفق ما قاله أحد المقربين منه.

وقال الصديق الوثيق، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ترامب يسعى لجمع الملايين من هذه الصورة لتمويل حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية في رئاسة الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذه الصورة ستلصق على أكواب القهوة والشاي والقمصان والإعلام، وستكون محور ملصقات دعائية.

وصديق ترامب، الذي أورد هذه التصريحات نقلا عن الرئيس السابق، هو الكاتب توني كرامير، علما بأنه على صلة وثيقة معه منذ 10 سنوات ويدير مجموعة دعم له.

وقال كرامير: "الرئيس ترامب وأنصاره يعرفون أن الصورة الجنائية تختزل مبدأ مطاردة الساحرات (مصطلح يشير إلى اضطهاد الكنيسة لأشخاص اتهمتهم بممارسة السحر عبر محاكمات عنيفة)، ضده وهي رمز لكل شيء خطأ في أميركا التي أصبحت جمهورية الموز مع بايدن".

وأضاف أن ترامب يعرف أن صورته الجنائية، التي تلتقط للمتهمين مع بدء محاكمتهم في الولايات المتحدة، ستكون الأكثر شهرة من نوعها في التاريخ، باعتبارها رمزا لهجوم اليسار على ترامب.

واعتبر أن أي محاولة لإذلاله ستأتي بنتائج عكسية.

هل يمكن لترامب القيام بحملة رئاسية وهو تحت لائحة الاتهام؟

سيكون ذلك متروكا لقاضي محكمة الولاية المكلف بقضية ترامب، لكن يبدو من غير المرجح أن يسعى المدعون إلى احتجاز الرئيس السابق أو تقييد سفره في الولايات المتحدة أثناء نظر القضية.

لا يوجد أي عائق قانوني يمنعه من مواصلة حملته الرئاسية أثناء مواجهة تهم جنائية، أو حتى إذا كان مسجونا.

تفاصيل المحاكمة