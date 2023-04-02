ماكرون يبحث مع زيلينسكى جهود تنظيم قمة سلام

وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه بحث مع نظيره الفرنسي"الخطوات التالية لتنفيذ" خطته للسلام المؤلفة من 10 نقاط، مضيفًا: "تحدثنا عن الوضع على خط الجبهة، وتعاوننا السياسي، وكيفية المضى قدمًا فى تنفيذ مشروع السلام الأوكراني".
وخلال الاتصال، بحث الرئيسان "الجهود الدبلوماسية التى يتعين بذلها لتنظيم قمة سلام"، وناقشا "الوضع العسكرى فى أوكرانيا"، وجدد ماكرون "دعمه لأوكرانيا لوضع حد للعدوان الروسي"، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.
وكتب "زيلينسكي" عبر تطبيق تليجرام، أنه بحث مع نظيره "الخطوات التالية لتنفيذ" خطته للسلام المؤلفة من 10 نقاط، مضيفًا: "لقد نسقنا الإجراءات للفعاليات الدولية المقبلة".
و خلال خطابة اليومي، قال زيلينسكي: "لقد تناقشنا بالتفصيل لمدة ساعة.. تحدثنا عن الوضع على خط الجبهة، وتعاوننا السياسي، وكيفية المضى قدمًا فى تنفيذ مشروع السلام الأوكراني.. أشكر لفرنسا دعمها المستمر".
كما ناقش ماكرون وزيلينسكي، ما وصفوه بـ"الوضع المقلق" فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التى تحتلها القوات الروسية منذ مارس 2022.
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