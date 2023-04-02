العالم اليوم - إصابة 5 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على قواعد جوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 06:22 صباحاً - قالت وكالة الأنباء السورية إن خمسة عسكريين أصيبوا بجروح جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في حمص وريفها.
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية "الجيش الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 00:35 من فجر الأحد هجوما جويا من اتجاه شمال شرقي بيروت، مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".
وقال مصدر عسكري سوري لوسائل إعلام رسمية إن الضربات خلفت بعض الأضرار المادية مع إصابة خمسة عسكريين.
روايات حول مواقع الاستهداف
- بحسب وسائل إعلام محلية فقد استهدفت الغارات الإسرائيلية، التي سمع دويها في أنحاء متفرقة من ريف حمص، مطار الضبعة حيث خلف القصف أضرارا مادية ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.
- وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت نقاطا عسكرية تابعة للجيش السوري جنوب غرب مدينة حمص وتحديدا في ريف القصير ومن ضمن هذه الأهداف مطار الضبعة العسكري.
- وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات دوت كما تصاعدت النيران في مركز البحوث في خربة التين وموقع آخر في منطقة القصير، ومنطقة مطار الضبعة العسكري، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المواقع المستهدفة، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى.
- ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من أجهزة مخابراتية غربية إن الضربات الصاروخية استهدفت القاعدة الجوية تي 4 الكائنة غربي مدينة تدمر الأثرية ومطار الضبعة القريب من مدينة القصير بالقرب من الحدود لبنان، حيث حزب الله المدعوم من إيران.
- وقالت المصادر إن جنودا إيرانيين إلى جانب مقاتلين من حزب الله اللبناني يتمركزون في كلا المطارين، وهناك تواجد قوي لمسلحين موالين لإيران في تلك المنطقة بمحافظة حمص.
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