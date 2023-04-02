العالم اليوم - إصابة 5 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على قواعد جوية

انتم الان تتابعون خبر إصابة 5 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على قواعد جوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 06:22 صباحاً - قالت وكالة الأنباء السورية إن خمسة عسكريين أصيبوا بجروح جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في حمص وريفها.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية "الجيش الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 00:35 من فجر الأحد هجوما جويا من اتجاه شمال شرقي بيروت، مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".

وقال مصدر عسكري سوري لوسائل إعلام رسمية إن الضربات خلفت بعض الأضرار المادية مع إصابة خمسة عسكريين.

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