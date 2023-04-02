العالم اليوم - غضب أوكراني من رئاسة روسيا لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 03:22 صباحاً - تولت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، السبت، وهو ما تسبب في غضب أوكرانيا التي وصف رئيسها فولوديمير زيلينسكي الأمر بأنه سخيف وتدميري.

كانت آخر مرة تولت فيها موسكو الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في فبراير 2022 حينما بدأت قواتها العمليات العسكرية في أوكرانيا.

دعوة أوكرانية لإصلاحات في مجلس الأمن

قال زيلينسكي في خطاب ألقاه في المساء عبر الاتصال المرئي "للأسف... لدينا بعض الأنباء السخيفة والسيئة" مضيفا أن قصفا روسيا أودى بحياة رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر أمس الجمعة .

وتابع "في الوقت نفسه تترأس روسيا مجلس الأمن بالأمم المتحدة. من الصعب تصور شيء يبرهن أكثر من ذلك الإفلاس التام لمثل هذه المؤسسات " وفقا لتعبيره.

وفقا لتعبيره. ووصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا رئاسة روسيا لمجلس الأمن بأنها "صفعة على وجه المجتمع الدولي". وقال زيلينسكي إن الوقت قد حان لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات العالمية ومنها مجلس الأمن .

وأضاف "من الواضح أن الإصلاح ضروري لمنع أي دولة إرهابية، وأي دولة أخرى تريد أن تكون إرهابية، من تدمير السلام ".

ويجري تناوب الرئاسة أبجديا كل شهر بين الأعضاء البالغ عددهم 15. ورغم أنها خطوة روتينية إلى حد كبير، تعهد الكرملين ومسؤولون آخرون في روسيا بأنها "ستمارس كل حقوقها" في أثناء تولي المنصب.

وحثت الولايات المتحدة روسيا على "التصرف بشكل احترافي" عندما تتولى هذا الدور، قائلة إنه لا توجد وسيلة لمنع موسكو من تولي المنصب.