القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وضواحيها 18 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت ممثلية دونيتسك الشعبية (المعترف بها من جانب واحد)، فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب فى أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 18 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 97 قذيفة وصاروخ، مخلفة إصابة واحدة ودمارا فى المنازل.





وذكرت الممثلية - فى بيان، أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 18 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية فى اتجاه دونيتسك، حيث أطلق العدو سبع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم، واستهدفت قوات كييف مدينة ياسينوفاتسكى بثلاث قذائف من راجمات الصواريخ والمدفعية 155 و152 ملم، وفى المجمل قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 97 مقذوفا من العيارات المختلفة على أراضى المدينة. وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية فى ياكوفليفكا، جورلوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، يلينوفكا.

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