القاهرة الإخبارية: باكستان تسجل أعلى معدل تضخم فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى تقرير لها، بأن مكتب الإحصاءات فى باكستان أعلن اليوم السبت، أن تضخم أسعار المستهلكين فى البلاد قفز إلى نسبة قياسية فى مارس، مسجلا 35.37 بالمئة على أساس سنوى، فيما لقى ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم فى حوادث تدافع للحصول على مساعدات غذائية.





وأضاف التقرير، أن معدل التضخم تجاوز النسبة المسجلة فى فبراير، وهى 31.5 بالمئة وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والنقل بما يصل إلى 50 بالمئة على أساس سنوى، وتجمع الآلاف فى مراكز لتوزيع الدقيق (الطحين) فى أنحاء مختلفة من البلاد بعضها ضمن برنامج تدعمه الحكومة لتخفيف تداعيات التضخم. وقالت الشرطة ومسؤولون إن ما لا يقل عن 16 من بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال لقوا حتفهم فى حوادث تدافع فى هذه المراكز خلال الأيام القليلة الماضية، ووفقا للسجلات الرسمية، نهبت الآلاف من أجولة الطحين من شاحنات ومراكز توزيع، وذكر متحدث باسم مكتب الإحصاءات أن بيانات التضخم هى الأعلى على الإطلاق على أساس سنوى، منذ بدء تسجيل بيانات التضخم الشهرية فى السبعينيات. وقال المكتب إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 3.72 بالمئة فى مارس، على أساس شهرى، بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وزيت الطهى والكهرباء.

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