العالم اليوم - ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز برباعية والاقتراب من اللقب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 01:19 صباحاً - سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود برشلونة المتصدر للفوز 4-صفر على إلتشي متذيل الترتيب ويرفع الفارق إلى 15 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعاد ليفاندوفسكي إلى هز الشباك، بعد صيام دام ثلاث مباريات بالدوري، عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 20 من مسافة قريبة مستغلا تمريرة رونالد أراوخو بالرأس أمام المرمى.

وضاعف أنسو فاتي تقدم برشلونة في الدقيقة 55 بعدما استلم الكرة من فيران توريس في منتصف ملعبه وانطلق إلى الأمام باتجاه منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك.

وكان الضغط العالي الذي يشتهر به برشلونة فعالا في الدقيقة 65 عندما قطع جابي الكرة من دفاع إلتشي ومررها إلى ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفه 17 في الدوري هذا الموسم.

وسجل فيران توريس هدفا في الدقيقة 70، محرزا هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه ريال مدريد للمرة الرابعة في 2023 يوم الأربعاء في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بأفضلية الفوز 1-صفر ذهابا.