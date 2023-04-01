ارتفاع حالات الإصابة بمرض الزهري عند الأطفال في كندا وسط فشل الرعاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 11:23 مساءً - يرتفع عدد الأطفال المولودين بمرض الزهري في كندا بمعدل أسرع بكثير مما هو مسجل في الولايات المتحدة وأوروبا، وهذه الزيادة قال عنها خبراء الصحة العامة، إنها مدفوعة بزيادة استخدام الميثامفيتامين، فضلًا عن نقص الوصول إلى الصحة العامة، وفقًا لـ وكالة رويترز للأنباء.

مرض الزهري

في حين أن مرض الزهري كان منتشرا عالميًا بين الأطفال، على مدار الخمس سنوات الماضية، إلا أن كندا كانت خارج الدول الغنية في معدل الزيادة 13 ضعفًا، وفقًا لهيئة الصحة الكندية.

ووصل معدل إصابة الأطفال المولودين بمرض الزهري 26 لكل 100 ألف مولود عام 2021، وهو أحدث عام ارتفاعًا منذ عام 2017، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الكندية.

وبحسب رويترز، فإن هذا العدد في طريقه لزيادة أخرى وفقًا لبيانات حكومية أولية.

مرض الزهري الخلقي

ووفقًا لـ منظمة الصحة العالمية، فإن الأطفال المصابين بمرض الزهري الخلقي، أكثر عرضة لخطر انخفاض الوزن عند الولادة وتشوهات العظام والصعوبات الحسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مرض الزهري أثناء الحمل هو السبب الرئيسي الثاني لموت الجنين بعد حوالي 20 أسبوع من الحمل، في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يمكن الوقاية من مرض الزهري الخلقي بسهولة إذا حصلت الأم على العلاج المناسب أثناء الحمل.