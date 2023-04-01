العالم اليوم - الأهلي المصري يحجب الهلال السوداني ويتأهل لربع نهائي أفريقيا

انتم الان تتابعون خبر الأهلي المصري يحجب الهلال السوداني ويتأهل لربع نهائي أفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 11:16 مساءً - أكرم الأهلي المصري وفادة ضيفه الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، يوم السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ثلاثية الأهلي المصري حملت توقيع محمود كهرباء (25) وحسين الشحات (69 +81 ).

وبهذه النتيجة يحجز الفريق القاهري مقعده بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رفقة الوداد والرجاء المغربيان، وشبيبة القبائل ومولودية الجزائر من الجزائر، والترجي التونسي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وسيمبا التنزاني.

وكان مباراة الذهاب في أم درمان قد انتهت بفوز الهلال على الأهلي بهدف نظيف.