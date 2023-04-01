العالم اليوم - الإسرائيليون يواصلون الاحتجاج رغم تجميد التعديلات القضائية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 11:16 مساءً - استمرت، يوم السبت، الاحتجاجات على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لإقرارها على الرغم من تعليقه القرار بشأنها الأسبوع الماضي، إذ خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع يوم السبت للمطالبة بإلغائها نهائيا.