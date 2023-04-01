نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الحكومة الاردنية اقترضت 2.723 مليار دينار خلال العام الماضي على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج - أظهرت بيانات جديدة نشرتها وزارة المالية أن الحكومة اقترضت خلال العام الماضي 2.723 مليار دينار.

ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها "المملكة"، فإن إجمالي الدين العام وصل حتى نهاية العام الماضي إلى 38.489 مليار دينار مقارنة مع 35.766 مليار دينار إجمالي الدين العام حتى نهاية العام 2021.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وصل حتى نهاية العام الماضي إلى 111%.

وكشفت أن مجموع الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية العام الماضي إلى 7.822 مليار دينار.

المملكة