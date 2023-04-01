العالم اليوم - تويتر والعلامة الزرقاء.. من سيحتفظ بها مجانا ومن يرفض الدفع؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 10:19 مساءً - أعلن تويتر أنه سيبدأ في إزالة علامات التحقق الزرقاء من الحسابات اعتباراً من يوم السبت، حيث يتجه الموقع الاجتماعي نحو نظام التحقق المدفوع، على الرغم من أن بعض الشركات الكبرى ستتمكن من الاحتفاظ بعلامات التحقق.

حقائق رئيسية عن نظام الدفع بحسب موقع بيزنس إنسايدر، يمكن للمنظمات التقدم بطلب للحصول على التحقق، وسيتم التحقق تلقائيًا من أي حساب مرتبط بمنظمة موثوقة، وفقًا لتغريدة لإيلون ماسك، ولكن يتطلب من المنظمات دفع رسوم اشتراك شهرية قيمتها 1,000 دولار.

يمكن ترشيح المستخدمين من قبل المنظمات ليصبحوا "شركاء تابعين"، والذين يشملهم الوصف المقدم من تويتر هم "أي فرد أو كيان مرتبط بهم"، مثل القيادات وحسابات الدعم والموظفين أو العلامات التجارية.

سيتم تحصيل 50 دولارًا إضافية لكل مستخدم تابع للمنظمة الموثقة بجانب الرسوم البالغة 1,000 دولار، وسيتلقى أي مستخدم مرتبط علامة التحقق الملونة من تويتر بالإضافة إلى علامة "شريك تابع"، والتي ستربط المستخدمين الآخرين بالمنظمة. من سيعفى من دفع اشتراك؟ سيحتفظ تويتر بحالة التحقق لأكبر 500 معلن على المنصة وأكثر من 10 آلاف منظمة لها أكبر عدد متابعين، وفقًا لوثائق الشركة التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

سيتم منح علامة التحقق الرمادية للحسابات التي تمتل حكومة وطنية أو مسؤولين حكوميين دون الحاجة لدفع رسوم الاشتراك، مثل البيت الأبيض - الذي قال إنه لن يدفع للحصول على تحقق لموظفيه - والرئيس جو بايدن، في حين يمكن للمنظمات الحكومية على مستوى الولايات أو المحليات التقدم بطلب للحصول على علامة التحقق.

سيتعين على أي مستخدم غير مرتبط بمنظمة شراء اشتراك فردي في تويتر بلو - والذي يشمل ميزات أخرى مثل التغريد بطول أكبر و 50 في المئة أقل في عرض إعلانات على المنصة، بقيمة 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا. هؤلاء رفعوا شعار: "لن ندفع" أبدى بعض الرياضيين والمشاهير ومؤسسات إعلامية إخبارية عدم رغبتهم في دفع رسوم الاشتراك للحفاظ على التحقق الخاص بهم. صرح نجم كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس وقائد فريق كرة القدم الأميركية باتريك ماهوميس بأنهما سيتجنبان دفع رسوم تويتر بلو البالغة 8 دولارات.

قال لاعبو كرة القدم الأميركية الآخرون الذين قالوا إنهم لن يدفعوا رسوم تويتر بلو، بما في ذلك مايكل توماس وداريوس سلاي.

صرح الكاتب ستيفن كينغ بأن المنصة "يجب أن تدفع لي".

سأل الممثل وليام شاتنر عن قرار ماسك بإنشاء خدمة اشتراك، مشيرًا إلى أنه كان على المنصة لمدة 15 عامًا "وكل ذلك بدون مقابل".

صرح الممثل كارل أوربان بأنه "معارض لإنفاق المال على وسائل التواصل الاجتماعي".

قال الممثل جيسون ألكسندر، الذي شارك في مسلسل ساينفيلد، إنه سيغادر المنصة بمجرد فقدان تحققه.

طالبت عارضة الأزياء والكاتبة كريسي تيجن تويتر بـ"أخذ العلامة التحققية بالفعل، لمن يهتم ذلك".

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز وبازفيد وصحيفة نيويورك تايمز

أعلنت كلٌ من لوس أنجلوس تايمز وبازفيد وصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست وفوكس وبولتيكو عدم رغبتها في دفع أي رسوم للحصول على التحقق من حساباتها، حيث أشارت محررة صحيفة لوس أنجلوس تايمز، سارة ياسين، إلى أن التحقق من الحسابات لم يعد يشكل مصدراً للمصداقية في الوقت الحالي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تويتر والعلامة الزرقاء.. من سيحتفظ بها مجانا ومن يرفض الدفع؟ .. في رعاية الله وحفظة