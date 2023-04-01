العالم اليوم - ضحايا ودمار.. فيديو يرصد ما فعلته العواصف والأعاصير بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 10:19 مساءً - قتلت العواصف والأعاصير 18 شخصا على الأقل في الغرب الأوسط والجنوب الأميركيين، فيما رصدت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية الدمار، الذي خلفه الطقس المضطرب.

كان من بين الضحايا أشخاصا كانوا يحضرون حفلا لموسيقى الميتال في مسرح بإيلينوي، عندما سقط سقف المسرح عليهم. تأكد مقتل 7 أشخاص في تينيسي أيضا السبت. وأكد ديفيد ليكنر، عمدة آدمزفيل بولاية تينيسي، مقتل 7 أشخاص في مقاطعة ماكنيري.

أضاف ليكنر أن أغلبية الضرر وقعت في منازل ومناطق سكنية. وتابع أن رجال الطوارئ يتحركون من منزل إلى آخر للتأكد من عدم فقدان أي شخص. تمشط فرق الطوارئ بولاية آركنسا الأميركية الأنقاض اليوم السبت بحثا عن المزيد من الضحايا. انهيارات قال مسؤولون إن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتلروك ومناطق كبيرة في شرق وشمال شرق عاصمة الولاية. اجتاحت موجة من الطقس الربيعي القاسي أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة أمس الجمعة وهددت منطقة وسط البلاد من تكساس إلى البحيرات العظمى بعواصف رعدية وأعاصير. بايدن يتابع ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع سارة هاكابي ساندرز حاكمة ولاية آركنسو وحاكمي مدينتي ليتلروك ووين. وتحدث بايدن أيضا مع ديان كريسويل مديرة الهيئة الاتحادية لإدارة الطوارئ. يأتي الطقس المضطرب بعد أسبوع من سلسلة عواصف رعدية تسببت في إعصار قاتل اجتاح بلدة رولينغ فورك بولاية مسيسبي ودمر الكثير من منازل البلدة البالغ عددها 400 وأسفر عن مقتل 26 شخصا.

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