العالم اليوم - دول عربية توصي رعاياها بتجنب السفر لمناطق تفشي فيروس ماربورغ

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 09:22 مساءً - أوصت دول عربية مواطنيها بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورغ، الذي بدأ يدق ناقوس الخطر مع إعلان الدولتين عن رصد تفشيات للمرض القاتل.