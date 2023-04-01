رصد عبور 10 طائرات صينية خط المنتصف بمضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، رصد 10 طائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان، الذى يمثل عادة حاجزًا غير رسمى بين الجانبين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، يأتى رصد الطائرات الصينية فى الوقت الذى تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، إذ قالت الوزارة فى تقريرها اليومى عن الأنشطة العسكرية الصينية، إن تسع مقاتلات صينية وطائرة مُسيّرة عبرت خط المنتصف، فى غضون 24 ساعة، حتى السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلى.

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