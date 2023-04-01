العالم اليوم - إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس شمالي الخليل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 08:16 مساءً - أفاد مراسلنا بإصابة 3 أشخاص في عملية دهس وقعت قرب بلدة بيت أمر شمالي الخليل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل منفذ العملية.

وقال مراسلنا إن الحادث خلف 3 مصابين. وذكرت مصادر طبية أن شخصين حالتهما خطيرة، إلى جانب إصابة متوسطة. وأشار مراسلنا إلى أن المصابين في حادث الدهس هم جنود في الجيش الإسرائيلي. وكشف الجيش الإسرائيلي أنه "تمت تصفية المنفذ بالرصاص". وحسب ما ذكرت تقارير محلية، فإن سيارة دهست عددا من الجنود أمام محل لبيع الخضار عند مدخل بيت أمر، وعلى الفور أطلق جنود الرصاص باتجاه السيارة، وأصابوا سائقها.

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