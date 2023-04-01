العالم اليوم - "يهدف إلى عزل القوات الروسية".. سيناريو هجوم أوكرانيا المضاد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 08:16 مساءً - أفاد محللون عسكريون بأن أوكرانيا ستعمل على تقسيم القوات الروسية إلى قسمين، في هجوم الربيع المرتقب، حسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز.

وقال أوليه غدانوف، ضابط التحكم العملياتي السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: مساعدات الغرب القوية من المرتقب أن تتلقى أوكرانيا المساعدة من خلال تدفق الأسلحة الغربية القوية، بما في ذلك الدبابات الألمانية والبريطانية ومدافع الهاوتزر ومليون طلقة من الذخيرة.

طلبت أوكرانيا من بولندا 100 مدرعة متعددة المهام من طراز "روسوماك"، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما أعلن رئيس الوزراء البولندي السبت.

قال ماتيوش مورافيكي من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا "حضرت طلبية تسلمتها أمس (الجمعة) من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة روسوماك سيتم تصنيعها هنا".

"روسوماك" هي مدرعة متعددة المهام ذات ثماني عجلات، تصنع بموجب ترخيص من شركة «باتريا» الفنلندية. استهداف عمق القوات الروسية قال جيمس نيكسي، مدير برنامج روسيا وأوراسيا في "تشاتام هاوس، وهي مؤسسة فكرية في لندن: "يمكن لعدد كبير من الدبابات أن يدق إسفينًا أعمق في القوات الروسية". لكن المخاطر كبيرة، حيث يتوقع الحلفاء الغربيون على الأرجح إحراز تقدم في ساحة المعركة مقابل معداتهم باهظة الثمن.

يعتقد معهد دراسة الحرب أن أوكرانيا ستحتاج على الأرجح إلى شن سلسلة من الهجمات ذات الأهداف المزدوجة.

قال مركز الأبحاث إنه إما "إقناع بوتين بقبول تسوية تفاوضية" أو "خلق حقائق عسكرية مواتية بما يكفي لأوكرانيا بحيث يمكن لكييف وحلفائها الغربيين تجميد الصراع بشكل فعال من تلقاء أنفسهم بغض النظر عن قرارات بوتين".

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