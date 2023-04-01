العراق: 500 حالة اختناق جراء العواصف الترابية

العراق: 500 حالة اختناق جراء العواصف الترابيةأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت عن إصابة أكثر من 500 شخص بالاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد أمس الجمعة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر أن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات الأخرى، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق، جراء العاصفة الترابية التي شهدتها عدة مناطق في البلاد أمس.

وفيما أشار الى أن حالات المصابين متباينة، اكد المتحدث أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وأن سيارات الإسعاف في حالة استنفار لتلافي وقوع أية إشكالات.

كما اكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية أن غالبة المصابين غادروا المستشفيات، وعدم تسجيل أية وفيات.