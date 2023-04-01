2468 طن خضار وردت للسوق المركزي الخميس

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 1 أبريل 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2468 طنًا، منها 1890طن خضار، و369طن فواكه، و 208 أطنان ورقيات.
وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20- 30 قرشًا، البصل الناشف 25- 40، البطاطا 20 - 30، البندورة 10 - 20، الجزر 30- 50، الخيار 25- 40، الزهرة 25- 40، الليمون 60 - 80 ، والموز البلدي بين 60- 100قرش.
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