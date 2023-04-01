العالم اليوم - بالتفاصيل.. هكذا يستعد رجال الخدمة السرية لـ"استسلام ترامب"

انتم الان تتابعون خبر بالتفاصيل.. هكذا يستعد رجال الخدمة السرية لـ"استسلام ترامب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 06:22 مساءً - بينما يعتزم الرئيس السابق دونالد ترامب السفر إلى نيويورك يوم الإثنين قبل المثول أمام "محكمة مؤمنة بشكل خاص" يوم الثلاثاء، فقد بدأت عملية أمنية على أعلى مستوى لتأمين هذا الحدث التاريخي.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن ترامب سيقضي ليلة الإثنين في نيويورك في انتظار استدعائه، يوم الثلاثاء، من قبل محكمة مانهاتن لمحاكمته في تهم جنائية لم تحدد بعد.

وأشارت إلى أن "لائحة الاتهام" التي تواجه ترامب قد تؤدي إلى "تحديات أمنية غير عادية في المحكمة"، خاصة وأن الرئيس السابق يواصل انتقاد القاضي المكلف بالقضية والمدعي العام.

تحركات الخدمة السرية في الوقت الذي يتفاوض فيه محامو ترامب على "استسلامه"، تضيف "واشنطن بوست" أن عملاء الخدمة السرية وصلوا يوم الجمعة إلى محكمة مانهاتن بهدف التعرف على مكانها وتفاصيل مداخلها ومخارجها.

أبرزت أن الهدف هو " معرفة كيفية دخول الرئيس السابق وخروجه بأمان، خاصة في ظل أجواء متوترة من قبل أنصار ترامب ومناهضيه".

ذكر مسؤول أمني، تحدث للصحيفة الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويته، أن فريقا من عملاء الخدمة السرية أجرى جولة في قاعة المحكمة لرسم خريطة لمسار ترامب داخل المبنى وخارجه. وتابع أن العشرات من عناصر الأمن سيعملون على تأمين سفر ترامب من فلوريدا إلى نيويورك.

الممثلة الإباحية عن قضية ترامب: ستفجر العنف

قالت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، التي كانت سببا في توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق، إن الإجراءات القانونية بحق الأخير ستفجر العنف.