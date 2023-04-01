جدة - نرمين السيد - لقى شخص مصرعه، اليوم، فى أحد مراكز اعتقال طالبى اللجوء فى بريطانيا، وفقا لنبأ عاجل لـ«الجارديان».



جدة - نرمين السيد - لقى شخص مصرعه، اليوم، فى أحد مراكز اعتقال طالبى اللجوء فى بريطانيا، وفقا لنبأ عاجل لـ«الجارديان». وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنها ستفتح تحقيقا فى الحادث للوقف على تفاصيله وأسبابه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجارديان: وفاة محتجز بأحد مراكز اعتقال طالبى اللجوء فى بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.