«القاهرة الإخبارية»: بابا الفاتيكان يغادر المستشفى.. وإلغاء جدول أعماله

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بمغادر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مستشفى فى روما عائدا إلى الفاتيكان اليوم السبت، بعد تلقيه العلاج من التهاب فى الشعب الهوائية، ولوح بيده لأناس احتشدوا للتعبير عن أمنياتهم الطيبة له، وللإعلاميين الذين كانوا فى الانتظار أثناء تحركه من المستشفى.





وفى تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، كان قد تم حجزه فى المستشفى، مساء الأربعاء الماضى، إثر إصابته بعدوى فى الجهاز التنفسى، وكان يحتاج للبقاء فى المستشفى بضعة أيام، بينما فى بيان للفاتيكان، قال ماتيو برونى، مدير الإعلام فى الكرسى الرسولى، إن "البابا فرنسيس كان يعانى من صعوبات تنفسية". وأوضح الفاتيكان أن إصابة البابا التنفسية، والتى عانى منها منذ أيام، ليست كوفيد 19، وستتطلب بضعة أيام من العلاج الطبى فى المستشفى، وفق "برونى"، كما تم إلغاء جدول أعمال البابا فرنسيس ليوم الخميس، وسبق أن دخل البابا فرنسيس، الذى يستخدم كرسيا متحركا منذ مايو 2022 بسبب آلام مزمنة فى ركبته، إلى مستشفى جيميلى لمدة عشرة أيام فى يوليو 2021 للخضوع لجراحة فى القولون.

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