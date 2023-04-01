وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن "بيات" سيرافق وفدًا أمريكيًا يزور بروكسل الثلاثاء المقبل؛ للمشاركة فى مجلس الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وعقد اجتماعات ثنائية أخرى حول أمن الطاقة ودعم أوكرانيا والتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه من المقرر أن يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكى إلى باريس فى 5 أبريل الجارى؛ لتعزيز أهداف الطاقة والمناخ المشتركة، ويلتقى "بيات" خلال زيارته باريس السفراء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ لتسليط الضوء على دور "قانون خفض التضخم" فى تعزيز تحول الطاقة.
كما سيعقد اجتماعات مع قادة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وفاتح بيرول، المدير التنفيذى للوكالة الدولية للطاقة؛ لمناقشة سبل تعزيز الأهداف المشتركة لأمن الطاقة وتحولها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل جولة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.