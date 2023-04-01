«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل جولة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأمريكى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيفرى بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكى، لمكتب موارد الطاقة، سينطلق فى جولة إلى بلجيكا وفرنسا؛ لتعزيز أهداف الطاقة والمناخ المشتركة.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن "بيات" سيرافق وفدًا أمريكيًا يزور بروكسل الثلاثاء المقبل؛ للمشاركة فى مجلس الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وعقد اجتماعات ثنائية أخرى حول أمن الطاقة ودعم أوكرانيا والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه من المقرر أن يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكى إلى باريس فى 5 أبريل الجارى؛ لتعزيز أهداف الطاقة والمناخ المشتركة، ويلتقى "بيات" خلال زيارته باريس السفراء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ لتسليط الضوء على دور "قانون خفض التضخم" فى تعزيز تحول الطاقة.

كما سيعقد اجتماعات مع قادة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وفاتح بيرول، المدير التنفيذى للوكالة الدولية للطاقة؛ لمناقشة سبل تعزيز الأهداف المشتركة لأمن الطاقة وتحولها.