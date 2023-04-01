جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الروسية فى موسكو، اليوم السبت، إنها ضاعفت من إنتاج الذخائر عالية الدقة لدعم القوات الروسية فى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت الصين أبدت رغبة جيشها فى العمل مع نظيره الروسى لتعميق التبادلات والتعاون وفقًا للآليات الحالية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجيشين، وتقديم مساهمات جديدة فى حماية الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولى والإقليمى، وبناء مجتمع ومصير مشترك للبشرية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية "تان كه فى"، أول أمس الخميس، فى مؤتمر صحفى، إن العلاقات بين الصين وروسيا ليست ضربًا من التحالف العسكرى السياسى كما كانت الحال خلال الحرب الباردة، ولكنها تتجاوز مثل هذا النموذج للعلاقات بين دولة وأخرى، وتتسم بطبيعة عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف طرف ثالث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: ضاعفنا إنتاج الذخائر عالية الدقة لدعم قواتنا فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.