البابا فرنسيس يغادر المستشفى في روما

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 11:27 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن البابا فرنسيس، الذي أصيب الأربعاء الماضي في أثناء الجلسة العامة بالتهاب رئوي شديد رافقته رهفة في القلب، قد غادر اليوم السبت مستشفى غيميلي في روما.

ولوح بيده لأناس احتشدوا للتعبير عن أمنياتهم الطيبة له وللإعلاميين الذين كانوا في الانتظار أثناء تحركه من المستشفى.

وغادر بابا الفاتيكان المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخوله.

وكانت صحيفة “il tempo ” الإيطالية أشارت الخميس الماضي إلى أن البابا أصيب بنوبة قلبية.

كما كتبت جريدة “la repubblica” “فاجأ البابا فرنسيس الرأي العام بخروجه من مستشفى جيميلي الذي يخصص في الطابق العاشر جناحا خاصا له. وفاجأ الجميع عندما قام أمس من سريره ليزور جناح الأورام الخاص بالأطفال وعمد طفل من أميركا اللاتينية”.

وأشارت صحف عدة مؤخرا إلى أن بابا روما يقوم بجهد كبير يفوق طاقته الجسدية.

وتسلم المندوبون المعتمدون لدى الكرسي الرسولي أمس رسالة من مدير دار الصحافة في الفاتيكان، تؤكد أنه سيشارك في قداس واحتفالات الشعانين.