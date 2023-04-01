مصرع 11 شخصا فى تدافع أثناء توزيع تبرعات غذائية فى باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، مصرع 11 شخصًا على الأقل فى مدينة كراتشى جنوب البلاد، أمس الجمعة، بسبب تدافع باتجاه مصنع يقوم بتوزيع تبرعات غذائية بمناسبة شهر رمضان، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية.





ومن جانبه، قال فداء جنوارى، المسؤول فى شرطة بالديا تاون فى غرب كراتشى، إن التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع فى الحى يقوم بتوزيع تبرعات غذائية، مضيفًا: "سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون". وأشار جنوارى، إلى توقيف 3 من موظفى الشركة لعدم إبلاغهم الشرطة بعملية التوزيع مسبقًا، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الحشد الذى تدافع باتجاه المصنع. وتشهد باكستان أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية الأساسية منذ أشهر، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار النصف تقريبًا، وبلغ التضخم مستويات قياسية.

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