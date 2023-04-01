الدفاع الألمانية: نقل السلاح لـ أوكرانيا تسبب فى توسيع الفجوات بجيشنا

جدة - نرمين السيد - كما حذرت الدفاع الألمانية، من أنه لا يمكن سد فجوات التسليح فى الجيش قبل 2030.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت الأربعاء الماضى، موافقتها على إرسال دعم عسكرى جديد إلى أوكرانيا تقدر قيمته بـ 12 مليار يورو، حيث وافقت لجنة الميزانية فى البرلمان الألمانى "البوندستاج"، على تخصيص نحو 8 مليارات يورو لإنفاقها مباشرة على شراء الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، استجابة لطلب من وزارة الدفاع الألمانية ووزارة الخارجية.

وسيذهب الـ 4 مليارات يورو الأخرى إلى الجيش الألمانى لتجديد المخزونات تمهديا لإرسالها.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الألمانية، سيتم إرسال 12 مليار يورو إجمالًا فيما يتعلق بالصراع الأوكرانى على مدى العقد المقبل أو نحو ذلك.

ومنذ بداية العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا، قدمت الحكومة الألمانية أكثر من 14.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا، وفقًا لوزارة الخارجية.