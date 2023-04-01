العالم اليوم - ناسداك يسجل أفضل أداء فصلي منذ 2020 مدعوما ببيانات التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 11:20 صباحاً - ارتفعت وول ستريت خلال جلسة الجمعة وسجل مؤشر ناسداك أكبر مكاسب فصلية له بالنسبة المئوية منذ يونيو 2020 بعد أن أنعشت بوادر على انحسار التضخم الآمال في أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قريبا حملته القوية لرفع أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب للربع الثاني على التوالي بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع أكثر من 20 بالمئة. وفي جلسة الجمعة، ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.44 بالمئة ليغلق عند 4109.31 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.74 بالمئة إلى 12221.91. وارتفع داو جونز الصناعي بنسبة 1.26 بالمئة إلى 33274.15 نقطة. وعلى مدار الأسبوع ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 3.5 بالمئة، ومؤشر ناسداك المجمع 3.4 بالمئة، وداو جونز الصناعي 3.2 بالمئة. أما على أساس فصلي فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 7.4 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنحو 16.8 بالمئة، وداو جونز الصناعي 0.38 بالمئة.

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