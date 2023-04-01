4 قتلى وعشرات الجرحى في الولايات المتحدة بسبب الأعاصير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 10:26 صباحاً - ضربت عواصف شديدة الجنوب والغرب الأوسط الأميركي، أمس الجمعة، ما أدى إلى حدوث أعاصير قمعية «تورنادو» مميتة أطاحت بالبيوت ومراكز تسوق في ولاية أركنسو وتسببت في انهيار سقف مسرح خلال حفل للموسيقى الصاخبة في ولاية إلينوي.

وقتل شخص واحد على الأقل وأصيب أكثر من 20 بجروح، بعضها خطيرة، في منطقة ليتل روك، بحسب السلطات.

وتعرضت بلدة وين في شمال شرق أركنسو للدمار، وأبلغ المسؤولون عن مقتل شخصين هناك، إلى جانب دمار بعض المنازل ومحاصرة مواطنين تحت الأنقاض.

وقالت السلطات إن سطح مسرح انهار خلال إعصار قمعي في بلفيدير بولاية إلينوي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 28 آخرين، 5 منهم بجروح خطيرة.

وقالت دائرة شرطة بلفيدير إن الانهيار حدث عندما اجتاحت عاصفة شديدة المنطقة وبدأت الاتصالات تأتي من المسرح في الساعة السابعة و48 دقيقة مساء.

وأوضحت أن التقييم الأولي هو أن إعصار تسببت في الضرر.

وقع الانهيار في مسرح أبولو خلال حفل موسيقي صاخب في البلدة الواقعة على بعد حوالي 113 كيلومترا شمال غرب شيكاغو.

وقال قائد دائرة إطفاء بلفيدير، شون شادل، إن 260 شخصا كانوا في المسرح.

وأضاف أن المسعفين أنقذوا أيضا شخصا من مصعد واضطروا إلى التعامل مع خطوط الكهرباء المتعطلة خارج المسرح.

من جانبه، وصف شين وودي، قائد شرطة بلفيدير، المشهد بعد الانهيار بأنه «فوضى، فوضى مطلقة».

ودخلت غابرييل لويلين المسرح لتوها عندما انهار جزء من السقف.

وقالت لقناة «دبليو تي في أو» إنها كانت «هناك في غضون دقيقة قبل سقوط السقف».

وأضافت أن سرعة «الرياح تحولت من صفر إلى ألف في غضون 5 ثوانٍ».